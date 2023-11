Volley, Champions League femminile: Scandicci schianta il Vasas in tre set

Terminata la sfida di Champions League di volley femminile tra Vasas Budapest e Scandicci. Vince e convince la squadra italiana in trasferta, che schianta le avversarie in tre set per 18-25, 18-25, 22-25.

Primo set convincete per Scandicci che, sul finale, si è sciolta e ha messo in mostra il suo miglior gioco. Toscane estremamente convincenti in fase break con 4 ace e 5 muri, Antropova si è comportata alla grande in attacco, Ognjenovic è stata brava a variare bene il gioco con tutte le attaccanti.

Scandicci ha iniziato in sordina questo secondo set ma, anche grazie ad un Antropova su livelli folli (11 punti nel parziale per lei), è riuscita a recuperare la situazione. Superiorità netta in tutti i fondamentali, ma un dato è particolarmente eclatante: 11 muri per le toscane, 0 per le ungheresi.

Ognjenovic è stata brava a variare il gioco nel terzo set, ma l’MVP del match è stata senza ombra di dubbio Ekaterina Antropova, capace di scollinare oltre quota 20 punti. Le toscane si sono dimostrate superiori in tutti i fondamentali: 44 attacchi vincenti, 12 muri, 6 ace e 12 errori diretti, contro i 38 attacchi vincenti, i 3 muri, i 5 ace e i 13 errori diretti delle ungheresi.

Successo netto per Scandicci: 2 vittorie, 6 punti e primo posto nel girone in attesa del match dell’Eczacibasi.