Volley, Champions League femminile: Conegliano surclassa il Beveren e vince il girone

Buona la prima nel 2024 per l’Imoco Volley Conegliano che batte 3-0 (25-11, 25-14, 25-14) l’Asterix Beveren e si prende il primato del girone nella quinta e penultima gara della Pool D di Champions League. Nessuna sorpresa rispetto ai pronostici. La squadra belga, già battuta 3-0 all’andata al Palaverde e ultima nella classifica del girone senza punti, difende l’equilibrio nel primo set solo fino al 7-9. Poi c’è la fuga, con la formazione di casa che riesce a siglare solamente altri quattro punti. Il primo set si chiude 11-25 e il copione degli altri periodi è sostanzialmente identico. L’Asterix Beveren non va oltre i 14 punti nel secondo, proprio come nell’ultimo set. Isabelle Haak è la top scorer del match con 22 punti a referto, mentre Kathryn Plummer si ferma a quota 11. Insomma, tutto facile per Conegliano in una gara da 41 attacchi vincenti, 6 muri e 8 ace che permette alle Pantere di chiudere il girone in vetta con un match ancora da giocare (martedì 16 alle 20.30 al Palaverde con Resovia).