Volley, Champions League femminile: Conegliano rimonta e vince nettamente a Stoccarda per 3-1

Prosegue a punteggio pieno il percorso della Imoco Conegliano nella Champions League femminile. La formazione guidata da Daniele Santarelli infatti vince in rimonta per 3-1 in casa dello Stoccarda e si conferma in vetta al Gruppo D con due vittorie e zero sconfitte. Primo set piuttosto equilibrato, con nessuna delle due squadre che riesce ad allungare nel punteggio nella prima fase. Il break arriva a sorpresa a favore delle padrone di casa, con una Rivers sugli scudi che suona la carica per le teutoniche e propizia il parziale decisivo che permette di chiudere il primo set 25-21. Nel secondo parziale la situazione cambia, con Conegliano che entra in partita fin da subito e prova a scappare via nel punteggio. Cook e Haak sono incontenibili e il set si chiude 25-19 portando la gara in parità.

Nel terzo set Stoccarda riprende a macinare punti e rimane incollata alle ospiti, ma un parziale di sette punti consecutivi della compagine veneta spacca set e partita. Quando le teutoniche provano a rifarsi sotto è ormai troppo tardi, con Conegliano che chiude il terzo parziale 25-20. Nel quarto set parte bene la squadra padrona di casa guidata ancora dalla solita Rivers, ma la formazione italiana mette la freccia e scappa via sotto il segno di Cook e Plummer. Il vantaggio è netto e il set si chiude senza troppi patemi per le ragazze di Santarelli, che passano 25-18 e portano a casa la vittoria.