Volley, Champions League femminile 2023: impresa Novara, batte l’Eczacibasi nella semifinale d’andata

La gara di andata delle semifinali di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley va all’Igor Gorgonzola Novara. Sconfitta in rimonta al tie-break l’Eczacibasi Dynavit Istanbul, che perde i primi due set, poi reagisce ma cede alla distanza, arrendendosi arrendendosi alla sorprendente formazione piemontese. Termina con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14) il match del Pala Igor Gorgonzola di Novara, in cui le zanzare di Stefano Lavarini partono davvero forte ma non riescono a tenere lo stesso ritmo a lungo e calano alla distanza. Nonostante l’inerzia del match dalla parte delle avversarie, apparentemente in totale controllo delle operazioni, nel tie-break Novara recupera quattro punti di svantaggio e ribalta la situazione, spuntandola alla distanza in un finale al cardiopalma. Vittoria prestigiosa in vista del ritorno in Turchia tra sette giorni.

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

CRONACA – Ottimo avvio della squadra di casa, che vince i primi due set e lo fa convincendo. Le zanzare sono brave a limitare le iniziative offensive della squadra avversaria, e in particolare di Boskovic, riuscendo spesso a penetrare la retroguardia. La protagonista principale non può che essere Karakurt (migliore delle sue con 27 punti), ma anche Danesi e Carcaces forniscono un apporto non indifferente. Se il primo set è molto combattuto e finisce 25-23, meno equilibrato è il secondo, vinto dalla squadra di Lavarini per 25-19.

Se l’Eczacibasi era favorito alla vigilia, però, un motivo c’era e la squadra turca lo dimostra nei due parziali seguenti. Trascinate da Boskovic e da Baladin, le ragazze turche ripristinano la parità in un batter d’occhio, incassando la terza frazione per 25-20 e la quarta per 25-17. Tutto sembra apparecchiato per la rimonta e l’ottimo inizio di tie-break (vantaggio di +4, sul 6-2) non fa altro che confermarlo. Ferita nell’orgoglio, però, Novara reagisce e dà vita a una rimonta notevole che rimette tutto in discussione. Le due squadre avanzano punto a punto, ma l’equilibrio non si spezza. Alla fine una doppia dell’Eczacibasi regala la vittoria per 16-14 a Novara, che potrà dire la sua tra sette giorni al ritorno.