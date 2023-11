Volley, Champions League femminile 2023/2024: Scandicci inizia con una facile vittoria ai danni del Plovdiv

Esordio sul velluto per la Savino Del Bene Scandicci nel girone B di Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Al Palazzo Wanny di Firenze le ragazze di Massimo Barbolini si impongono per 3-0 (25-15, 25-14, 25-11) sul Plovdiv, raggiungendo così le turche dell’Eczacıbaşı in testa al gruppo. Sfida a senso unico dal primo all’ultimo punto, con la compagine toscana che non ha lasciato nulla al caso, schierando le sue titolari e facendo anche esodire la nuova arrivata Beatrice Parrocchiale. Solita prestazione maiuscola di Ekaterina Antropova con 19 punti, così come sono andare in doppia cifra Herbots con 15 e Zhu con 13.

LA PARTITA – Gara dominata dalla formazione di coach Barbolini sin dalle prime battute. Nel primo set la compagine bulgara riesce a rimanere in qualche modo a contatto fino al 12-10, poi arriva un striscia di cinque punti che segna l’allungo decisivo per Scandicci. Sul 24-14 arrivano le palle set e la solita Antropova chiude sul 25-15 il parziale. Ancora più netto, se possibile, la seconda frazione, in cui la squadra toscana riesce subito a prendere il largo potandosi sul 9-3. Da quel momento in poi è solo una gestione verso il 25-14 che arriva un attacco fuori di Hristostkova.

Il Plovdiv prova a rimanere il più a lungo in partita nel corso del terzo set, portandosi avanti sul 4-6 dopo un paio di errori da parte della formazione di casa. La reazione, però, è veemente e un parziale di sei punti a zero riporta avanti Scandicci sul 10-6. Quel piccolo sussulto ad inizio set resterà tale, perché in realtà il dominio di Scandicci diventa ancora più imponente nel finale di gara: si chiude sul 25-11.