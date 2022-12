Volley, Champions League femminile 2022/2023: Novara corsara a Belgrado, Stella Rossa ko in tre set

La cronaca di Stella Rossa Belgrado-Igor Gorgonzola Novara 0-3, match valevole per la seconda giornata della Pool C di Champions League 2022/2023 di volley femminile. Vittoria agevole per le ragazze di coach Lavarini, che proseguono il loro cammino europeo a punteggio pieno. Qualche difficoltà di troppo nel terzo set, ma per il resto ordinaria amministrazione e una grande Ebrar Karakurt con 25 punti complessivi.

La cronaca – Le padrone di casa provano a iniziare con l’entusiasmo delle proprie giovani contro una squadra ben più quotata come Novara, che si permette anche un minimo turnover in un calendario molto fitto. Equilibrio fino al 7-7, poi l’attacco della Igor con Karakurt e Carcaces scatenate fa la differenza, insieme a qualche errore di troppo da parte delle serbe. Il primo break vale il 16-12, poi è ancora Karakurt (nove punti nel primo set) a scavare un ulteriore solco. Alla fine le ragazze di coach Lavarini chiudono sul 25-17. Il secondo set inizia con il dominio totale di Novara, che in pochi istanti scappa sul 7-1 e arriva anche sull’11-4. Arriva poi un fisiologico calo di tensione, con qualche imprecisione che consente a Belgrado di accorciare sul 15-10. Inizia poi ad accendersi anche Caterina Bosetti, che contribuisce a portare a set ball le sue compagne: le serbe annullano le prime tre palle set, ma poi devono capitolare sul 25-20 con l’ennesimo attacco vincente di Karakurt.

Il terzo set sembra essere una formalità per Novara, subito avanti 7-2 e capace di allungare sul 19-11 e ormai prossima alla vittoria. Lavarini dà giustamente spazio a qualche giovane, che però evidentemente non approccia l’impegno nel modo giusto. Improvvisamente Belgrado torna sotto sul 22-19 e addirittura impatta sul 23-23. Lavarini rimanda in campo Karakurt, che torna a martellare anche nel finale di partita e al terzo match point Novara esulta con il muro del 27-25.