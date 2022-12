Volley, Champions League femminile 2022/2023: Conegliano schianta Mulhouse e torna in testa al girone

Conegliano domina contro Mulhouse nella seconda giornata di Champions League femminile di volley 2022/2023. Le ragazze di Santarelli vincono senza problemi in tre set, 22-25 14-25 18-25, e tornano in testa al girone A a punteggio pieno e senza set persi. Situazione positiva nel raggruppamento con la squadra italiana che sorpassa Rzeszow, che ha battuto Vasas al quinto set conquistando solo 2 punti, salendo a 6 punti seguita proprio dalla squadra polacca a un punto di distanza. Chiudono il girone Vasas a 1 punto e Mulhouse a 0 con nessun set conquistato nella manifestazione. Nella prossima giornata Conegliano volerà proprio in Polonia per lo scontro diretto per la prima posizione. Appuntamento in programma dopo le feste il 10 gennaio alle 18.

Nel primo set parte meglio Mulhouse. La compagine francese prova ad allungare senza riuscire a guadagnare un margine sufficiente per mettere in difficoltà Conegliano. La squadra di Santarelli recupera i due punti di svantaggio e si mette al comando delle operazioni trovando il massimo vantaggio sul 13-18. Mulhouse rientra ma De Gennaro e compagne non tremano nei momenti decisivi andando avanti nel conteggio dei set chiudendo 22-25.

Nel secondo set le francesi accusano le fatiche del primo parziale e vanno subito sotto in apertura di set. Conegliano si fa riprendere sull’8-8 per poi vincere 17 dei successivi 23 punti dominando la seconda parte di set chiudendo 14-25 mettendo il match in discesa.

Terzo set sullo stesso filone del secondo con Conegliano che la fa da padrone sin dai primi punti del parziale staccando la squadra francese di un margine di punti sufficiente per gestire la seconda parte di set. Le ragazze di Santarelli scappano sul 5-12 chiudendo senza difficoltà il match 22-25 14-25 18-25.