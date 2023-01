Volley, Champions League femminile 2022/2023: Conegliano rimonta il Resovia e allunga nel girone A

Un primo set da incubo, poi Conegliano risponde da grande squadra e in rimonta supera 1-3 (25-16, 18-25, 16-25, 16-25) il Resovia nella sfida valida per la terza giornata della Pool A di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. La squadra di Santarelli, guidata dai 24 punti di una formidabile Alexa Gray e dai 20 della solita Isabelle Haak, resta a punteggio pieno, staccando la prima inseguitrice.

LA PARTITA – Partenza eccezionale da parte della squadra di casa, che dopo un inizio piuttosto equilibrato riesce a trovare il primo allungo con un parziale di quattro a zero che la porta dal 7-7 all’11-7. Da quel momento Conegliano non riesce più a reagire alla potenza di fuoco delle avversarie, con tanta imprecisione sia in attacco che in ricezione. Il primo set finisce dominato dal Resovia per 25-16.

Basta qualche punto del secondo parziale per vedere che la squadra di Santarelli è tornata in campo con un piglio diverso. Il primo allungo arriva sul 7-10, e i punti di vantaggio diventano poi sei (9-15) e sette (11-18). Robinson-Cook, Haak e De Krujf fondamentali nel 18-25.

Nel terzo set è invece il Resovia a partire meglio, portandosi sul 5-2 grazie al solito duo Kalandadze/Orvosova. Si continua con mini parziali e contro-parziali fino alla fase centrale del set, con l’ultimo vantaggio della formazione polacca sul 13-11. Da quel momento le ragazze di Santarelli si prendono la scena. Ed è in particolare Alexa Gray a guidare il suo team verso un parziale clamoroso di nove punti a zero che porta il punteggio dal 16-16 al 16-25.

Con l’inerzia ormai tutta dalla parte delle Campionesse del Mondo, il quarto parziale diventa quasi una formalità. Il primo solco lo crea Haak con tre aces consecutivi che portano Conegliano sul 2-6, la formazione polacca non molla e resta in scia, ma allo stesso tempo non riesce mai ad avvicinarsi troppo alle ospiti, che mantengono sempre un margine di sicurezza abbastanza ampio. Alexa Gray sugli scudi anche in queste ultime fasi dell’incontro, che portano al 16-25 finale.