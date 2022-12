Volley, Champions League femminile 2022/2023: anche Milano risponde presente, 3-0 al Dnipro

Finisce con un secco 3-0 (25-17, 25-20, 25-21) la sfida tra Vero Volley Milano e SC “Prometey” Dnipro, valevole per la Pool A di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. En-plein delle squadre azzurre in questa prima giornata della fase a gironi, con le ragazze di coach Gaspari che imitano Novara e Conegliano. Partita controllata sin dall’inizio e chiusa in tre set nonostante qualche mini parziale delle ospiti nelle ultime fase dell’incontro.

LA PARTITA – Parte meglio la compagine ucraina, che si porta in vantaggio nelle fasi iniziali, ma un turno di battuta di Alessia Orro di fatto stravolge il set. Con la palleggiatrice al servizio Milano mette a segno un parziale di sette punti a zero che la porta a cinque punti di vantaggio. Da quel momento, grazie agli attacchi di Stysiak, Sylla e Thompson, la squadra di casa non si volta più indietro. Cambiano le interpreti, ma non la sostanza nel secondo set. Orro continua a trovare le sue compagne di squadra a piacimento: Candi, Stevanovic, Davyskiba e le avversarie provano a tenere botta perlopiù grazie al talento di Milenko.

Il terzo parziale è allo stesso tempo, probabilmente, il più facile e il più rischioso per Milano, che tocca anche gli otto punti di vantaggio sul 20-12. Subisce però una reazione nella parte finale, con “Prometey” che si rifà sotto fino al meno due sul 22-20 con otto punti consecutivi. Qui un muro delle ospiti finisce largo di un soffio e segna la fine delle speranze. Milano riesce a chiudere 25-21.