Volley, Champions League 2022: Novara travolge il Liberec in tre set

by Deborah Sartori

Festa Novara, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

L’Igor Gorgonzola Novara supera con un agevole 3-0 (25-12, 25-23, 25-13) il VK Dukla Liberec nella sfida valevole per la quarta giornata della Pool C di Cev Champions League femminile 2021/2022 di volley. Partita mai in discussione per le ragazze di Lavarini, messe sotto pressione solamente nel secondo set. Qualche errore di troppo ha fatto rientrare in partita la formazione ceca, ma la superiorità tecnica e la maggiore lucidità delle azzurre si è fatta sentire. Novara conquista così altri tre punti e consolida il primo posto nel girone. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Novara piazza subito a piazzare il break (5-3), con il Dukla che prova a rispondere a muro (5-4) ma subisce l’allungo azzurro sul turno al servizio di Herbots (11-5). Hancock distribuisce al meglio (15-6) e trova anche l’ace (17-8). Novara poi gestisce il grande vantaggio (19-9) senza troppi problemi e chiude con un eloquente 25-12. Nel secondo set Novara riprende da dove aveva lasciato (7-3), ma le ceche non si arrendono e sfruttando il calo di concentrazione avversario per tornare sotto (13-12). Le padrone di casa piazzano un nuovo break (16-12), ma il Dukla rimane in scia (18-16). L’ace di Washington sembra indirizzare ormai il set (20-17), le ospiti ci credono e recuperano (22-21) ma alla fine la spunta Novara (25-23). Nel terzo set poi ritorna il dominio azzurro: Novara inizia alla grande (6-1) e incrementa il vantaggio (14-6), controllandolo poi (22-12) fino al 25-13 che chiude set e match.