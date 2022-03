Volley, Champions League 2022: Conegliano in finale, Monza ko 3-1 al ritorno

by Deborah Sartori

Esultanza Conegliano, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

L’Antonio Carraro Imoco Conegliano vola in finale della Cev Champions League 2021/2022 di volley femminile. Le Pantere battono 3-1 (25-19, 22-25, 25-16, 25-17) la Vero Volley Monza nella gara di ritorno dei quarti di finale, che unito al secco 3-0 dell’andata regala alla corazzata veneta il pass per la finale, in virtù dell’esclusione delle squadre russe. Le brianzole si risollevano nel finale di primo set e riaprono la partita vincendo la seconda frazione, ma le Pantere chiudono il discorso qualificazione assicurandosi il terzo set. La squadra di Santarelli tiene così aperta la striscia di vittorie in Champions League (26 consecutive) e vola in finale per la quarta volta nella sua storia. Le ragazze di Gaspari si tolgono comunque la soddisfazione di strappare un set (il primo perso da Conegliano in questa stagione di Champions) e di aver raggiunto i quarti di finale all’esordio nella competizione. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA

Gaspari sceglie Orro, Stysiak, Danesi e Retke al centro, Larson e Gennari bande, Parrocchiale il libero. Santarelli risponde con Wolosz, Egonu, Folie e De Kruijf al centro, Sylla e Plummer schiacciatrici, De Gennaro libero. Le Pantere partono alla grande (4-0), costringendo subito Gaspari a chiamare time-out (6-1). Monza però non riesce a cambiare marcia (11-3) e Conegliano scappa via (18-9). Nel finale Monza prova a trovare ritmo (22-13) e annulla quattro set-point (da 24-15 a 24-19) ma Egonu mette la firma su una frazione dominata dalle venete (25-19). Nel secondo set Conegliano riprende da dove aveva lasciato (3-1) ma le brianzole rispondono (8-8) e provano a scappar via (9-13). Le Pantere faticano a trovare spazio (12-17) e Van Hecke trascina Monza (14-19). Poi due alzate di De Gennaro per Egonu fanno riavvicinare Conegliano (20-21), ma le brianzole non perdono la concentrazione (20-23) e si portano a casa il set che riapre la partita (22-25).

Nel terzo set Conegliano ritrova il proprio ritmo (6-2) e torna a comandare il gioco (9-5). Le ragazze di Gaspari perdono contatto (14-8) e si lasciano andare allo sconforto (20-12) contro una Imoco che vola verso la conquista del set che vale la finale (25-16). Nel quarto set Monza tiene alto l’orgoglio (2-5) ma qualche imprecisione favorisce le Pantere (7-5), che allungano davanti al pubblico di casa (12-6). Sull’onda dell’entusiasmo, la corazzata veneta scappa via (19-12) e chiude 25-17 il set che vale un’altra vittoria. Paola Egonu chiude con 30 punti, mentre alle brianzole non bastano i 18 punti di una grande Lise Van Hecke, entrata nel finale di primo set.