Volley, Challenge Cup femminile 2023: tutto facile per Chieri, Legionovia sconfitta in tre set

Tutto facile per la Reale Mutua Fenera Chieri, che nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Challenge Cup Femminile 2022/2023 di volley ha sconfitto in tre set le polacche della Legionovia S.A (25-14, 25-18, 25-16). Tre parziali dominati dalle ragazze di Giulio Cesare Bregoli, ancora imbattute nella competizione internazionale.

LA PARTITA – Chieri parte subito con tre punti consecutivi per il 3-0, altri tre per il 6-1 e altri sei per il 12-4. Massimo vantaggio raggiunto sul 24-12, per poi chiudere il parziale senza problemi sul 25-14. Padrone di casa ancora avanti sul 6-3 all’inizio del secondo set. Legionovia torna a un solo punto di distanza in varie occasioni sul 9-8, sul 15-14 e sul 17-16, ma con sei punti consecutivi Chieri allunga sul 23-16 e chiude il parziale sul 25-18. Altro set dominato dalle ragazze di Bregoli che partono subito con quattro punti di fila (4-0) raggiungendo il +8 sul 22-14 e chiudendo con il massimo vantaggio sul 25-16.