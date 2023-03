Volley, Challenge Cup femminile 2023: il primo round della finale va a Chieri, battuto 3-0 il Lugoj

La Reale Mutua Fenera Chieri sconfigge con il punteggio di 3-0 (25-15, 28-26, 25-17) il C.S.M. Lugoj nella gara di andata della finale della Cev Challenge Cup Femminile 2022/2023 di volley. Grande prestazione delle ragazze di Giulio Cesare Bregoli, che dopo aver eliminato le tedesche del Suhl, approfittano del tifo del proprio pubblico per conquistare un successo pesante, iniziando al meglio quest’ultimo atto del torneo. Niente da fare per la formazione romena, reduce dalla semifinale conquistata contro le serbe del Stara Pazova, incapaci di strappare punti importanti in vista del ritorno in casa. Al Palafenera di Chieri è quasi un dominio totale della squadra di casa, che fatica solo in avvio di secondo set, riuscendo comunque a conquistarlo grazie a una reazione da incorniciare. Francesca Villani miglior realizzatrice della serata con 16 punti.

CRONACA – Avvio di match molto equilibrato, con le due squadre che avanzano punto a punto senza che nessuna riesca ad allungare. Il set cambia dall’11-11, quando Chieri inanella un mini-parziale che dà vita a sua volta ad un maxi-parziale di 14-4 che mette un punto esclamativo sul set. Cazaute e Grobelna non perdonano: è 25-15 e 1-0 Chieri. Lugoj reagisce e domina la prima parte del secondo parziale, issandosi addirittura sul +9. Chieri però non molla e, punto dopo punto, mette in piedi una rimonta stratosferica fino al 23-20. Nel momento di chiudere, la squadra di Bregoli si disunisce e rischia di vanificare quanto di buono fatto, venendo raggiunta sul 23-23. Dopo quattro set point, tuttavia, riesce ad avere la meglio per 28-26. A senso unico infine la terza frazione, in cui Chieri domina dal primo all’ultimo punto e prevale per 25-17, conquistando in tre set questa preziosa finale d’andata.