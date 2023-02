Volley, Challenge Cup femminile 2023: Chieri spazza via lo Sliedrecht ed ipoteca la semifinale

Chieri travolge lo Sliedrecht mediante il punteggio di 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) nel match valevole per l’andata dei quarti di finale della Challenge Cup 2022/2023 di volley femminile. Un successo estremamente importante per le ragazze allenate da Giulio Cesare Begoli che, in vista della sfida di ritorno in casa, mettono un prezioso tassello per la qualificazione in semifinale.

La formazione ospite parte con il piede giusto aprendo le marcature e, dopo un momentaneo sorpasso degli avversari, prende in mano le redini dell’incontro. Ilaria Spirito e compagne dominano in lungo e in largo, guadagnandosi la bellezza di sette set-point. Alla seconda occasione le piemontesi chiudono il primo parziale sul punteggio di 25-18 e mettono in discesa la contesa. Nel secondo set Chieri riparte bene, ma lo Sliedrecht reagisce e si pone al comando della gara, almeno finché la formazione italiana glielo consente. Le ragazze guidate da Giulio Cesare Begoli, infatti, lasciano sfogare le rivale e poi si lanciano verso il 2-0, ottenendo dieci-set point: in questo caso il terzo è quello buono per fare 25-16. Il terzo parziale è molto simile al primo, anche se questa volta la squadra olandese non riesce minimamente a tenere il passo delle ospiti, che prendono il sopravvento. Chieri ha a propria disposizione sette set-point e, alla seconda chance, portano a casa un importantissimo successo in trasferta per (25-18, 25-16, 25-18).