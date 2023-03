Volley, Challenge Cup femminile 2023: Chieri approda in finale, battuto anche al ritorno il Suhl

Nella partita valevole come gara di ritorno delle semifinali della Cev Challenge Cup Femminile 2022/2023 di volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ha superato in quattro set il VfB Suhl Thuringen, staccando il pass per la finale. Dopo la netta vittoria dell’andata per 3-0, le ragazze di Giulio Cesare Bregoli hanno vinto i primi due set e si sono assicurate il passaggio del turno. Le biancoblù non hanno commesso l’errore di sottovalutare l’avversario e, pur cedendo un set, hanno regolata la formazione tedesca, che dal canto suo non aveva nulla da perdere e ha provato a ribaltare la situazione per rinviare tutto al Golden Set. 3-1 (25-20, 25-14, 19-25, 25-15) il punteggio del match, che ha consegnato alla squadra di casa la vittoria tra le mura amiche del Palafenera e l’accesso in finale. A contendere il titolo alle ragazze di coach Bregoli saranno le rumene del Lugoj.