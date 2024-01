Volley, Challenge Cup femminile 2023/24: Chieri la spunta al tie break e vola ai quarti

Nella gara di ritorno dei play-off di Cev Challenge Cup 2023/24 arriva una vittoria sofferta per la Reale Mutua Fenera Chieri, che vince per 3-2 sul campo della Grupa Azoty Chemik Police. Bastavano due set alla compagine italiana per passare il turno, missione portata a termine subito. Dopo un inizio in equilibrio infatti, la formazione biancoblu prende il largo a metà frazione in entrambi i set, chiudendo il primo 25-20 e il secondo 25-21. A questo punto le ragazze di Bregoli si rilassano leggermente, e la formazione di casa rientra in gara vincendo 25-20 un terzo set condotto dall’inizio alla fine. Il quarto set scorre in grande equilibrio, ma Chieri allunga nel finale e si procura tre match point consecutivi. Il Chemik riesce ad annullarli tutti e tre e forza il set ai vantaggi.

Inizia così una maratona che si conclude 35-33 per le ragazze di casa, con Chieri che sciupa ben 9 palle match. Nel tie break finale la squadra piemontese è caparbia a reagire nel finale, ricucendo lo strappo del Chemik che sembrava definitivo. Infine cinque punti in fila regalano il successo alla formazione ospite con il punteggio di 15-13. Chieri vola così ai quarti di finale della competizione, dove le francesi del Volero Le Cannet, una delle quattro squadre scese dalla CEV Champions League.