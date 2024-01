Volley, Challenge Cup femminile 2023/2024: Novara si aggiudica l’andata dei quarti contro il Voluntari

Tutto come da pronostico al Pala Igor, dove Novara si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale di Challenge Cup 2023/2024 contro il Voluntari Bucarest. Finisce 3-1 in favore della squadra di Lorenzo Bernardi, che dopo essersi aggiudicata il primo parziale per 25-18 fatica soltanto nel secondo, ceduto con il punteggio di 19-25. La partita, poi, c’è fino a un certo punto: la formazione piemontese chiue facilmente 25-13 la terza frazione e con lo score di 25-15 la quarta per prendersi l’incontro e ipotecare il passaggio del turno. Non sono però ammessi cali di concentrazione tra otto giorni nella capitale romena, anche perché sono da valutare le condizioni di Anne Buijs, la quale ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia.