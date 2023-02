Volley, Challenge Cup femminile 2022/2023: Chieri vince facile in trasferta contro Suhl

Chieri batte Suhl in trasferta 3-0, 25-17 25-17 25-17, nel match valido per la semifinale di andata di Cev Challenge Cup femminile 2022/2023. Match a senso unico con le ragazze di Bregoli che sono salite di intensità nei momenti cruciali di ogni set senza concedere opportunità alla squadra tedesca. Vittoria importante per Chieri che ora per accedere alla finale non dovrà perdere 3-0 o 3-1 nel ritorno. Match di ritorno che è in programma mercoledì 1 marzo alle 20:00.

Primo set a senso unico con Chieri che parte forte e si mette al comando delle operazione grazie a un parziale iniziale di 5-1. Le ragazze di Bregoli mantengono il vantaggio per tutta la durata del set. Suhl si riavvicina solo sul 13-14 per poi allontanarsi di nuovo conquistando solo 4 dei successivi 15 punti. Chieri chiude al secondo set point 25-17.

Secondo set in cui Suhl prova a resistere alla superiorità di Chieri lottando punto a punto per buona parte del set. Come nel set precedente, la squadra di Bregoli sale di intensità nelle fasi più importanti del match allungando in maniera definitiva sul 16-15 mettendo a segno un parziale di 9-2 chiudendo il secondo set 25-17.

Nel terzo set Chieri continua a dominare e va in vantaggio nelle fasi iniziali del set cercando di chiudere i conti il prima possibile. Suhl non riesce a contenere gli attacchi della squadra di Bregoli e si allontana sin da subito nel punteggio. Senza difficoltà Chieri vince anche il terzo set con il punteggio di 25-17.