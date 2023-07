Volley Challenge Cup 2023/2024: preliminari maschili e femminili con Monza e Casalmaggiore

In Lussemburgo quest’oggi è andato in scena il sorteggio dei preliminari relativi alla prossima edizione maschile e femminile della Challenge Cup 2023/2024. Due le partecipanti del nostro Paese, una per torneo. Tra gli uomini la Vero Volley Monza. Tra le donne invece i colori azzurri verranno difesa dalla compagine di Casalmaggiore. Ecco come è andato il sorteggio con tutti gli accoppiamenti sia del torneo maschile che di quello femminile.

SORTEGGIO FEMMINILE

SORTEGGIO MASCHILE