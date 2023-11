Volley, Cev Cup femminile 2024: Chieri vola agli ottavi, Dudingen ko anche al ritorno

Altra convincente prestazione europea per la Reale Mutua Fenera Chieri, che nel ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Cup 2024 di volley femminile ha bissato la vittoria della scorsa settimana ai danni delle svizzere del FKB Power Cats Dudingen. Le ragazze di coach Giulio Bregoli si sono imposte con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-7, 25-14) in poco più di un’ora di gioco e dopo aver sofferto solo nel parziale d’apertura. A fine partita sono cinque le giocatrici in doppia cifra per la squadra piemontese, che vede come top scorer Madison Kingdon Rishel e Martha Evdokia Anthouli a quota 13 punti. Adesso negli ottavi di finale Chieri se la vedrà con le serbe del Lajkovac, che hanno battuto le ceche di Brno.

Il primo set inizia all’insegna del grande equilibrio, con Dudingen che sa di dover partire forte se vuole provare a ribaltare il risultato di una settimana fa in terra elvetica. Sono proprio le ospiti le prime ad allungare sul 16-19, con Chieri che prova a rimanere in scia ma se la vede brutta sul 21-23. Le padrone di casa però reagiscono alla grande e nel momento decisivo agganciano le avversarie sul 24-24, per poi chiudere annullando due set ball e imponendosi 27-25 per la gioia del pubblico del “Gianni Asti”. Il finale del primo parziale condiziona pesantemente il secondo set e di conseguenza tutto il match. Le svizzere infatti accusano il colpo e non rientrano più in partita, con Chieri che vola via sul 9-1 e allunga sempre più fino a chiudere il discorso qualificazione con un eloquente 25-7. Il terzo set diventa così poco più di un’esibizione, con Chieri che comunque non vuole sprecare energie e allunga nella seconda parte del parziale andando a chiudere sul 25-14.