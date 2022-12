Volley, Cev Cup femminile 2023: vittoria esterna per Scandicci, Galatasaray ko in quattro set

Subito tre punti importanti per la Savino Del Bene Scandicci nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno sconfitto in quatto set (17-25, 15-25, 25-19, 12-25) il Galatasaray HDI Sigorta Istanbul, che non è riuscito a sfruttare il campo di casa partendo con una sconfitta.

LA PARTITA – Scandicci parte a tutta con tre punti consecutivi all’inizio del primo set (0-3). Il Galatasaray torna a un solo punto di distanza in diverse occasioni, sul 2-3, sul 6-7 e sul 7-8, ma la squadra di Barbolini scappa via con cinque punti di fila dal 12-15 al 12-20 e chiude il parziale sul 17-25. Equilibrio fino al 6-6 del secondo set. Le toscane allungano con cinque punti consecutivi sul 6-11 e dominano la seconda parte del parziale, chiuso senza problemi sul 15-25. Reazione delle turche nel terzo set, con le padrone di casa sempre avanti dal 7-7 in poi e con un allungo finale dal 21-19 al 25-19. Terzo set dominato da Scandicci che chiude i conti con ben tredici punti di vantaggio sul 12-25.