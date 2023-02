Volley, Cev Cup femminile 2023: Scandicci supera Schwerin al tie-break, Busto Arsizio ko con Thy

La Savino Del Bene Scandicci travolge lo Schwerin mediante il punteggio di 3-2 (25-21, 25-21, 24-26, 16-25, 15-10) nel match valevole per l’andata dei playoff della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Un successo colto dopo un’incredibile altalena di emozioni e che, in vista della partita di ritorno, ha un grandissimo valore. Crollo in casa per Busto Arsizio, che viene travolta 0-3 (20-25, 14-25, 16-25) dal Thy Istanbul: adesso la qualificazione al prossimo turno per la squadra lombarda è estremamente complicata.

SCANDICCI-SCHWERIN

Nel primo parziale le due squadre giocano una partita di grande attenzione, commettendo pochi errori e rispondendo prontamente alle offensive delle rivali. A regnare, dunque, è una situazione di estremo equilibrio fino quasi alla fine del parziale ma, nel momento cruciale, le toscane piazzano l’allungo decisivo e conquistano tre set-point, per poi chiudere sul 25-21. Anche il secondo set è caratterizzato da un serrato botta e risposta, con maggiori tentativi da parte dello Schwerin, che vengono tutti respinti al mittente da parte delle ragazze allenate da Massimo Barbolini. Queste ultime alzano il ritmo, ottengono quattro set-point e replicano lo stesso score del precedente parziale (25-21).

Le tedesche, messe ormai con le spalle al muro, mostrano un po’ di scoraggiamento e lasciano che a condurre il match siano le padrone di casa. Ad un certo punto, però, hanno un sussulto d’orgoglio che sorprende le toscane e che consente loro di riaprire la contesa con un 26-24 nel terzo. Questo risultato galvanizza lo Schwerin che, dopo un avvio incerto, domina il quarto set tanto da avere a propria disposizione addirittura otto set-point: al primo colpo le teutoniche mettono a referto il punto del 25-16 e portano la gara al tie-break. In questa fase Scandicci soffre molto, restando sempre indietro nello score ma, nel momento decisivo, piazza lo strappo che vale il successo per 3-2 (25-21, 25-21, 24-26, 16-25, 15-10).

BUSTO ARSIZIO-THY ISTANBUL

La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, portandosi subito sul 4-1, ma il club lombardo reagisce e riacciuffa la parità. Complessivamente c’è un certo equilibrio, ma le turche sembrano avere sempre qualcosa in più che consente loro di restare davanti nello score, tanto da guadagnare quattro set-point per poi chiudere sul 25-20. Il secondo parziale segue un copione molto simile al primo, con il Thy Istanbul che tenta nuovamente la fuga e riesce a mettere alle corde le avversarie a suon di attacchi vincente.

Busto Arsizio accenna una timida reaziona, ma nulla può contro gli undici set-point delle ospiti, che vanno a prendersi il 2-0 mediante un netto 25-14. Per la compagine guidata da Marco Russo la luce di spegne totalmente e il Thy Istanbul ha gioco facile nel terzo set: si ritaglia otto match-point e alla prima occasione buona chiude la contesa 0-3 (20-25, 14-25, 16-25), ipotecando la qualificazione.