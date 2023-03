Volley, Cev Cup femminile 2023: Scandicci in semifinale, battute 3-1 le tedesche del Potsdam

Nella partita valevole come gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley, la Savino Del Bene Scandicci supera per 3-1 l’SSC Palmberg Schwerin. Dopo il bel successo in tre set dell’andata, le ragazze di Massimo Barbolini si assicurano il passaggio del turno davanti al proprio pubblico già grazie alla vittoria dei primi due set. Sconfitta al Palazzo Wanny di Firenze la formazione tedesca, che non è riuscita a ribaltare il risultato e rinviare tutto al Golden Set per continuare a sognare.

3-1 (25-17, 25-14, 22-25, 25-17) il punteggio del match, dominato in lungo e in largo dalla squadra di casa. L’unica flessione è arrivata nel terzo set, ma non ha sorpreso né preoccupato particolarmente in quanto si è trattato di un comune calo fisiologico dopo i primi due parziali vinti. MVP Camilla Mingardi, che ha vissuto una serata perfetta in cui le è riuscito praticamente tutto e ha trascinato la sua squadra alla vittoria. Scandicci attende ora di scoprire la sua avversaria in semifinale, ma a prescindere da chi sarà la squadra di Barbolini può assolutamente puntare a proseguire ancor ail suo cammino.