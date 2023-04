Volley, Cev Cup femminile 2023: la finale d’andata va a Scandicci, battuta 3-1 l’Alba Blaj

Nella partita valevole come finale di andata della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley, la Savino Del Bene Scandicci supera in quattro set il CS Volei Alba Blaj. Come da pronostico, il primo round dell’atto conclusivo della competizione va alle ragazze di Massimo Barbolini che ottengono punti preziosi in vista del ritorno in casa. Niente da fare per la formazione romena, che dopo aver superato in semifinale Targoviste non riesce a ripetersi contro Scandicci davanti al proprio pubblico. Al Sala Sporturilor di Turgu Mures, in Romania, finisce con il punteggio di 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 18-25). La Savino Del Bene fa un bel passo verso il titolo, pur consapevole che è solo a metà dell’opera. MVP una fanstatica Zhu Ting.

CRONACA – Avvio da sogno per Scandicci, che domina il primo parziale e se lo aggiudica in maniera sorprendentemente agevole per 25-12. Ottima partenza di Zhu, ma da segnalare anche la prova di Belien, il cui muro mette un punto esclamativo sul set. Anche il secondo parziale sorride alla ragazze di Barbolini, trascinate da una scatenata Antropova, che a un certo punto si ritrova ad aver realizzato il 50% dei punti di Scandicci. Il punto decisivo per il 25-19 porta però la firma di Ting Zhu. Un passaggio a vuoto della Savino Del Bene consente alla squadra di casa di riaprire il set e di rendere meno amaro il ko finale. La terza frazione finisce infatti nelle mani del club rumeno, guidato da un’ottima Russu e vittorioso per 25-21. A senso unico infine il quarto parziale, in cui Scandicci parte forte ed ha costantemente in mano il pallino del gioco. L’Alba Blaj non molla e ci prova fino all’ultimo, rendendo quantomeno il passivo meno pesante. La vittoria va però alla squadra italiana, che la chiude 25-18 grazie a Mingardi. Un successo assolutamente meritato che fa sperare Scandicci in vista del ritorno.