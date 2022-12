Volley, Cev Cup femminile 2023: Busto Arsizio batte in quattro set il Dresdner SC

Vittoria in quattro set per l’E-Work Busto Arsizio nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Musso hanno sconfitto le tedesche del Dresdner SC (25-18, 25-20, 16-25, 25-23) non senza difficoltà, rischiando parecchio dal terzo set in poi.

LA PARTITA – Busto Arsizio parte subito con un break all’inizio del primo set, Dresdner pareggia i conti sul 3-3 e le padrone di casa tornano avanti sul 5-3, prima di un nuovo equilibrio sul 5-5. Altro break Busto con 7-5 e questa volta le ragazze di Musso rimangono avanti chiudendo con il massimo vantaggio sul 25-18. Padrone di casa sempre in vantaggio dall’inizio alla fine del secondo set. Due punti in apertura (2-0) e allunghi sul 7-3 e sul 12-7, con Busto Arsizio che difende bene il vantaggio sul finale e chiude sul 25-20. Reazione Dresdner nel terzo set, dove trova il primo allungo sull’1-4 e il massimo vantaggio sul 9-18 chiudendo sul 16-25, ma ad avere la meglio in un combattutissimo quarto set è Busto Arsizio, che chiude i conti sul 25-23.