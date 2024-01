Volley, Cev Cup femminile 2023/2024: Chieri vince in Francia, semifinale più vicina

Chieri vede all’orizzonte le semifinali della Cev Cup. Nell’andata dei quarti in terra francese, impresa della Reale Mutua Fenera, che passa per 3-2 (parziali di 22-25, 18-25, 25-23, 25-20, 15-13) sul taraflex della Volero Le Cannet, una delle quattro squadre retrocesse dalla Champions. Per le piemontesi terzo successo di fila dopo quelli su su Novara in Coppa Italia e Vallefoglia in A1, ma c’è ancora un altro passo da fare: mercoledì prossimo servirà la spinta del PalaAsti per mettere a frutto il risultato di oggi e continuare il cammino in Europa.