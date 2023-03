Volley, Cev Cup femminile 2022/2023: Scandicci perde 3-2 contro Thy ma si qualifica per la finale

Scandicci perde contro Thy 3-2, 25-21 18-25 26-24 23-25 15-10, ma è qualificata alla finale di Cev Cup femminile 2022/2023. Partita molto combattuta al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, nonostante l’assenza di tutta la diagonale titolare dei padroni di casa. Le ragazze di Barbolini faticano soprattutto nelle fasi finali del terzo e del quarto set dove si fanno riprendere perdendo il terzo parziale e salvandosi nel quarto all’ultimo set point dopo averne sprecati cinque sul 24-19. Diversi rimpianti per la squadra turca in particolare per il 3-0 subito nella gara di andata che ha indirizzato verso Scandicci la qualificazione. In finale, gara di andata è in programma il 5 aprile in trasferta e il ritorno una settimana dopo in casa, le ragazze di Barbolini incontreranno la vincente di Alba Blaj-Targoviste, molto probabilmente contro le prime dato il 3-0 maturato nella gara di andata in trasferta.

Primo set molto combattuto con le squadre che lottano punto a punto sin dalle fasi iniziali dell’incontro. Leggermente meglio i padroni di casa, che provano a mettere la testa avanti per essere subito riprese dalle ragazze di Barbolini. Regna l’equilibrio e si arriva sul 16-16 dove Thy riesce ad allungare di due punti salendo 18-16. Scandicci cala nel finale di set e non riesce a recuperare il divario perdendo il primo set 25-21.

Nel secondo set Scandicci reagisce e mette a referto un parziale di 5-0 in apertura di set. Le ragazze di Barbolini dominano il set trascinate da una super Antropova che si carica la squadra sulle spalle portandola fino a sfiorare la doppia cifra di vantaggio sul 16-8. Un po’ di tensione nel finale per Scandicci che spreca cinque set point per poi chiudere 25-18.

Nel terzo set Thy torna a giocare come nel primo e mette in difficoltà le ragazze di Barbolini che sono costrette a inseguire per buona parte del set. Scandicci riesce a mettere la testa avanti sul 16-15 e a mantenere il margine sulla squadra turca vedendo vicino il traguardo qualificazione sul 22-20. Nei punti decisivi Scandicci è troppo remissiva e si fa rimontare da Thy che prima spreca due set point sul 24-22 e poi si prende il terzo set 26-24.

Quarto set in cui Scandicci comanda dall’inizio alla fine andando avanti di 5 punti sull’11-6 e mantenendo il vantaggio fino a fine set sul 19-16. La squadra di Barbolini continua a giocare meglio di Thy e si procura cinque set point sul 24-19 ma accusa un calo di tensione come nel set precedente vedendosi rimontare dai padroni di casa sul 23-24. Nell’ultimo set point Antropova non sbaglia l’attacco e chiude set e qualificazione.

Quinto set in cui Scandicci accusa le fatiche fisiche e mentali del set precedente e cede a Thy che si prende la consolazione di vincere il match. Scandicci si qualifica alla finale, dove affronterà una tra Alba Blaj e Targoviste.