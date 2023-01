Volley, Cev Cup femminile 2022/2023: Scandicci corsara a Zagabria nella gara di andata dei sedicesimi

Grande vittoria per la Savino Del Bene Scandicci, che a Zagabria supera 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) il Mladost nell’andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Massimo Barbolini sono così ad un passo dall’accesso agli ottavi di finale della seconda competizione continentale per club in ordine di importanza. Un’ulteriore testimonianza, se mai ce ne fosse bisogno, che il secondo posto attualmente in campionato, è tutt’altro che che casuale. Alla fine del match il tabellino recita 12 punti sia per Yana Shcherban che per Haleigh Washington.

Nel primo set equilibrio fino alla fase centrale, dal 13-14 Scandicci mette a segno un parziale di cinque punti a uno che di fatto indirizza la frazione verso il 19-25 conclusivo. La formazione di casa parte a razzo nel secondo set, portandosi avanti 5-1, ma un punto alla volta le ragazze di Barbolini riescono a ricucire il gap. Con pazienza riescono ad agganciare la parità per la prima volta sul 16-16, poi chiudono 22-25 con un parziale di sei punti a tre. Inerzia tutta dalla parte della squadra italiana, che si porta immediatamente sul 3-9 ad inizio terzo set. Le croate rispondono un parzialone di sei punti a zero che restituisce la parità sul 9-9. Anche in questo caso l’equilibrio poi continua fino al 17-17, ma Scandicci vince otto degli ultimi dieci punti del match.