Volley, Cev Cup femminile 2022/2023: Scandicci archivia la pratica Galatasaray, ottavi conquistati

Missione compiuta per Scandicci, che archivia senza troppi problemi la pratica Galatasaray nella sfida valida per i sedicesimi della Cev Cup 2022/2023 di volley femminile. La formazione di coach Barbolini gioca una buona partita in controllo sostanziale sulle turche, imponendosi per 3-0 (25-14, 25-19, 25-21). Arriva così la qualificazione agli ottavi, visto che a Scandicci bastava vincere due set per passare il turno.

Avvio sprint di Scandicci, che inanella due parziali da 4-1 e sale sul 9-2. La formazione ospite non molla e rosicchia qualche punto, ma di nuovo nella parte centrale di primo set le toscane riallungano sul 14-8. È la fase chiave del parziale, visto che la formazione anatolica non ha più il giusto piglio per riavvicinarsi. Piglio che però ritrovano in avvio di secondo set, dove dall’1-4 arriva la sveglia per le ragazze di Barbolini, le quali pareggiano sull’8-8. Scandicci rientra in maniera ottima in campo dal time out a metà parziale (19-14), dando il là alla conquista del secondo set, che vale ufficialmente la qualificazione alla fase successiva. Il terzo set si gioca quindi “per la gloria”, ma le italiane non hanno certo intenzione di perdere tempo ed energie preziose. Come nel secondo set, anche nel terzo parziale l’avvio è favorevole al Galtasaray, costretto a cedere però il passo alla squadra italiana: dopo il 15-15, allungo sul 19-16 che sancisce di fatto la fine della partita.