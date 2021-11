Volley, Cev Cup 2022: Busto Arsizio vola agli ottavi, 3-0 al Gent al ritorno

by Deborah Sartori

Festa Unet E-Work Busto Arsizio, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Fiorenzo Galbiati/LVF

La Unet E-Work Busto Arsizio accede agli ottavi di finale della Cev Cup 2021/2022 di volley femminile. Dopo aver vinto l’andata 3-1, le Farfalle di coach Musso stendono il Vdk Bank Gent Dames 3-0 (25-16, 25-14, 25-17) sul campo di casa e passano il turno in appena 60 minuti di gioco effettivo. Dopo un avvio un po’ contratto, le ragazze di coach Musso ingranano la marcia giusta e chiudono senza problemi tutti e tre i parziali. Due nette vittorie che fanno bene anche al morale delle bustocche, che agli ottavi affronteranno Stoccarda. Di seguito la cronaca della partita.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

LA PARTITA – Le ragazze di coach Musso iniziano alla grande (5-2), la formazione belga prova a rimanere in scia (11-9) ma le bustocche scappano via (18-12). Il Gent non riesce ad invertire la rotta e le Farfalle chiudono il set con un ampio 25-16. Nel secondo set le padrone di casa partono forte (6-2), ma questa volta il Gent recupera e passa in vantaggio (7-8). La riposta avversaria è immediata (10-9) e sull’onda dell’entusiasmo Busto Arsizio allunga (14-9) e vola (21-13) verso la conquista del set (25-14) che vale il passaggio del turno. Le ragazze di Musso non perdono però la concentrazione e approcciano al meglio anche il terzo set (5-2), il Gent prova a rialzare la testa (5-5) ma le padrone di casa scappano via (11-7). Busto Arsizio amministra il vantaggio (17-11) e chiude la frazione con il punteggio di 25-17, aggiudicandosi la vittoria.