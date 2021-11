Volley, Cev Cup 2022: Busto Arsizio vince in trasferta, 3-1 al Gent

by Deborah Sartori

Festa Unet E-Work Busto Arsizio, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Fiorenzo Galbiati/LVF

La Unet E-Work Busto Arsizio vince 3-1 (25-18, 25-22, 21-25, 25-19) sul campo del Vdk Bank Gent Dames nella gara di andata dei 16esimi di finale della Cev Cup femminile 2021/2022 di volley. Ottimo avvio di match per le bustocche di coach Musso, che contengono bene gli attacchi avversari. La reazione della formazione belga arriva nel terzo set, ma le Farfalle sono brave a riprendere in mano il pallino del gioco e chiudere la partita. Busto Arsizio ottiene così 3 punti importanti in vista della gara di ritorno sul campo di casa. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Avvio di match equilibrato (5-5), con Busto Arsizio che trova poi il break e prova a scappar via (7-11). Le Farfalle prendono in mano le redini del gioco (8-16) e mantengono un ampio vantaggio (15-23). Un break tiene vive le speranze delle padrone di casa (18-23), ma le bustocche sono abili a chiudere rapidamente la frazione (18-25). Nel secondo set le Farfalle provano subito ad impostare il proprio ritmo (1-5), con il Gent costretto ad inseguire (9-14). Busto sembra in controllo (13-18) ma le belghe non mollano (13-18) e completano il sorpasso sul 21-20. Busto reagisce e riesce a rilanciarsi verso la conquista del set (21-25).

