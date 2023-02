Volley, Cev Cup 2022/2023: Scandicci soffre ma batte Potsdam in trasferta

Scandicci batte Potsdam 3-0 in trasferta, 29-27 26-24 25-19, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Cev Cup femminile 2022/2023. Le ragazze di Barbolini vincono due set combattuti ai vantaggi, concedendo anche un set point nel primo parziale, e poi archiviano la pratica nel terzo mettendo quasi al sicuro la qualificazione al turno successivo. Il ritorno si giocherà in casa di Scandicci mercoledì 1 marzo alle 20. Alla squadra italiana basterà vincere un solo set per accedere alle semifinali.

Primo set molto combattuto con Potsdam che parte forte mettendo a referto 5 dei primi 6 punti. Scandicci fatica ad entrare in partita e resta dietro per quasi tutta la durata del set. La squadra di Barbolini resta in scia e trova il primo vantaggio sul 22-21 andando a set point sul 24-23. I padroni di casa riescono a salvare tre set point e a procurarsene uno sul 27-26. Scandicci riesce ribaltare il punteggio e a vincere il primo set 29-27.

Nel secondo set Potsdam parte bene di nuovo e sale 4-0. Scandicci reagisce e, con un parziale di 10-3, si mette al comando delle operazioni. I padroni di casa restano in scia e trovano il punto del pareggio sul 18-18 e del vantaggio sul 20-19. Le ragazze di Barbolini riescono a salvarsi e rimontano due punti di svantaggio nel finale vincendo il secondo set 26-24.

Nel terzo set Scandicci sfrutta il momento positivo per portarsi subito in vantaggio prendendo il comando del gioco. Scandicci resiste al rientro di Potsdam restando avanti nel punteggio per tutta la durata del set. Le ragazze di Barbolini allungano nel finale e chiudono il set 25-19.