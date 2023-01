Volley, Cev Cup 2022/2023: Busto Arsizio batte Maribor in tre set e vola agli ottavi

Tutto facile per Busto Arsizio, che si è imposto in tre set nel match casalingo contro le slovene del Nova KBM Branik Maribor ai sedicesimi di finale della Cev Cup 2022/2023. La formazione italiana firma subito quattro consecutivi all’inizio del primo set (4-1) prima di allungare ancora sul 6-2, sul 12-4, sul 20-8 3, infine, sul 25-11. Altro parziale dominato da Busto Arsizio, che chiude il secondo set con undici punti di vantaggio sul 25-14, mentre nel terzo set rischia qualcosa, con le slovene che iniziano bene e rimangono in vantaggio fino all’11-11 quando, con sei punti consecutivi, le ragazze di Musso volano sul 15-11 e, con altri sei consecutivi per il 24-16, chiudono i conti sul 25-17.