Volley, Brignone: “Caso Orro? Importante che donne sport siano al sicuro”

Orro e Chirichella (Italia), Europei 2021 di volley - Foto Cev

“Mi fa piacere questa notizia, è molto importante che sempre di più che le donne nello sport siano al sicuro e che possano esprimersi nel loro mondo”. Lo ha detto Federica Brignone parlando a margine della cerimonia di consegna della Coppa del Mondo di sci vinta nel 2020 al sindaco di Milano Beppe Sala, presso lo stand della Regione Lombardia alla Bit di Milano. “Essere uno sportivo di alto livello non è facile, in tutte le cose c’è sempre un rovescio della medaglia: situazioni spiacevoli e momenti non facili soprattutto quando sei un personaggio pubblico”, ha aggiunto. “Essere donna nello sport per me è una cosa molto bella, lascia un messaggio di una donna forte, che se la cava, che è indipendente”, ha aggiunto la campionessa sempre molto attenta a temi sociali e legati alla salvaguardia della natura.