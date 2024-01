Volley, A1 Femminile 2023/2024: ottava vittoria stagionale per Pinerolo, battuta 3-1 Vallefoglia

Nell’anticipo della quarta giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. la Wash4green Pinerolo ha superato in quattro set la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. 3-1 (27-25, 21-25, 25-19, 32-30) il punteggio del match della Pala Bus Company di VIllafranca Piemonte, in cui le piemontesi di Michele Marchiaro hanno sfruttato il campo di casa per conquistare l’ottava vittoria e avvicinarsi così proprio alle marchigiane. La formazione di Andrea Pistola occupa infatti il sesto posto in classifica, che ora dovrà condividere proprio con Pinerolo. Match a lungo equilibrato – come da pronostico – in cui le due squadre si sono equivalse. A fare la differenza è stato il quarto parziale, in cui sia Pinerolo che Vallefoglia hanno avuto parecchie chance: dopo 4 match point sprecati dalla squadra di casa e 4 set point mancati dalle ospiti, a spuntarla è stata la compagine piemontese.

