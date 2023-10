Volley, A1 Femminile 2023/2024: Conegliano non tradisce, 3-0 a Cuneo in scioltezza

Due su due per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che dopo il perentorio successo contro la neopromossa Trento espugna il Palazzo dello Sport di Cuneo, liquidando in tre set la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. 0-3 (20-25, 12-25, 14-25) il punteggio della partita valevole per la seconda giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley, dominata in lungo e in largo dalle pantere di Daniele Santarelli, brave a rispettare il pronostico della vigilia. Niente da fare invece per le ragazze di Massimo Bellano, incapaci di sfruttare il campo di casa per dare continuità alla vittoria al tie-break a Pinerolo e costrette ad arrendersi alle Campionesse d’Italia. Miglior realizzatrice della serata Isabelle Haak con 17 punti a referto.

CRONACA – Primo set da applausi per Cuneo, che scende in campo senza paura e impegna le più quotate avversarie, portandosi addirittura avanti di 3 lunghezze. Conegliano però non impiega molto a ristabilire le gerarchie e riportarsi al comando, prendendo in mano le redini del gioco. Se il duello tra le sorelle Haak vede prevalere Anna ai danni di Isabelle, tutto il resto pende a favore delle pantere, che nel segno di Plummer conquistano il primo set per 25-20. Il match di fatto termina qui per la squadra di casa, che non riesce più ad opporre resistenza e viene travolta dalle ragazze di Santarelli, devastanti nei due restanti parziali.

A fare la differenza è soprattutto il servizio, con Conegliano che crea enormi difficoltà alla squadra di Bellano in termini di cambio palla. Il punteggio non è altro che una conseguenza di ciò. Il secondo set finisce 25-12, il terzo 25-14, mentre il dato che non lascia indifferenti riguarda gli ace: 17-0 in favore delle pantere.