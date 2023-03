Volley, A1 Femminile 2022/2023: Novara si spegne dopo il primo set, Conegliano trionfa 3-1

La Prosecco Doc Imoco Conegliano sa solo vincere. Nella partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley è arrivata la 21esima vittoria stagionale in 22 partite per le pantere di Daniele Santarelli. Sconfitta al Pala Verde di Vilorba di Treviso l’Igor Gorgonzola Novara con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13). In quello che ormai è un grande classico della pallavolo italiana, la squadra di casa ha faticato in avvio, salvo poi salire in cattedra e conquistare un successo meritato che le consente di restare saldamente al comando della classifica. Niente da fare per le zanzare di Stefano Lavarini, incapaci di ottenere punti per difendere la quarta posizione e vittime di un calo verticale dopo un primo set da applausi. MVP Federica Squarcini.

CRONACA – Primo set appannaggio della squadra ospite, che è partita meglio ed è riuscita a toccare persino picchi di +7. Conegliano non ha mollato e si è rifatta sotto fino al -1, ma ad avere la meglio sono state le zanzare di Lavarini, capaci di prevalere per 25-22. La reazione della squadra di casa non è tardata ad arrivare ed il secondo set ha visto una versione migliore di Conegliano, trascinata dalla solita Haak, servita molto bene dalle compagne. Novara ha venduto cara la pelle e, persino sotto 20-24, ha salvato tre set point prima di arrendersi per 25-23. Il parziale, tuttavia, è finito meritatamente nelle mani della capolista. La partita di fatto è terminata sul 13-13 nel terzo set, in cui Federica Squarcini ha dato vita a una serie mostruosa in battuta, servendo ace a ripetizione e contribuendo a un parziale di 10 punti di fila per le pantere. Il risultato è stato un impietoso 25-19 in favore di Conegliano, che ha tuttavia avuto bisogno di quattro set point per scardinare la resistenza delle avversarie. A senso unico infine il quarto set, dominato dalle pantere e sempre viziato da una serie al servizio di Squarcini.

ALTRE GARE – Nelle altre partite di giornata, la Vero Volley è tornata al successo dopo le sconfitte contro le prime due della classe negli ultimi impegni. Sconfitta con un severo 0-3 (23-25, 20-25, 18-25) Chieri. Importante successo in chiave salvezza invece per Perugia, capace di regolare con il punteggio di 3-1 (25-15, 27-15, 17-25, 25-20) Firenze, al terzo ko consecutivo.