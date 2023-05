Volley, A1 Femminile 2022/2023: Casalmaggiore supera Firenze e si qualifica alla Challenge Cup

Grazie al successo per 3-1 (25-23, 26-24, 29-31, 26-24) su Il Bisonte Firenze, Casalmaggiore ha staccato il pass per la prossima Challenge Cup. È stata la TrasportiPesanti ad avere la meglio in quattro set nella finale dei play-off di scena al PalaRadi, garantendosi la partecipazione alla terza coppa europea per il prossimo anno. Casalmaggiore non si qualificava ad una competizione europea da ben cinque anni (2017-2018). Firenze invece dovrà attendere ancora per la prima storica partecipazione.