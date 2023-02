Volley, 30 anni del Trofeo Acea: celebrazioni al Salone d’Onore del Coni

E’ stato presentato al Salone d’Onore del Coni il Volley Scuola-Trofeo Acea, manifestazione che compie quest’anno 30 anni e coinvolge le scuole superiori del Lazio. L’evento si è tenuto alla presenza presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, del vicepresidente FIPAV, Luciano Cecchi, dell’assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e del Ct della Nazionale campione del mondo, Ferdinando De Giorgi, il quale ha ricevuto dallo stesso Onorato la medaglia del Natale di Roma, simbolo della Città Eterna.

Il Trofeo Acea non sarà solo semplice pallavolo a scuola, perchè porterà i ragazzi anche sulle spiagge con “Beach Volley Scuola” e garantirà massima inclusione grazie a “Sitting Volley Scuola” che permetterà il coinvolgimento degli studenti con disabilità. “Cambiare senza snaturarsi, adeguandosi ai tempi. Questo è Volley Scuola-Trofeo Acea, il nostro fiore all’occhiello – ha dichiarato Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio – come da tradizione, riprendiamo a far volare in aria quel pallone carico di significati. Uniti da una rete che – anziché dividerci – ci permetterà di condividere sogni e speranze”. “Volley Scuola è tanta roba. Volley Scuola è la tradizione che valorizza il passato per scrivere il futuro – le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni – Trenta anni di storia rappresentano la plastica testimonianza dell’attività promossa nell’interesse dello sviluppo del movimento attraverso la sinergia con la galassia didattica, secondo un percorso che deve costituire l’orizzonte cui tendere per costruire una società migliore.