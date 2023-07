VNL femminile 2023 volley, l’Italia pronta per la partenza negli Usa

Tutto pronto per la partenza per l’Italia femminile del volley alla volta di Arlington, negli Stati Uniti, per le Finals della VNL. Dopo tre giorni di allenamenti al Centro di Preparazione Olimpica, le ragazze di Mazzanti vanno a caccia di un altro risultato di prestigio nella fase finale della competizione intercontinentale. L’Italvolley femminile si presenta ai quarti di finale con la Turchia (in programma il 13 luglio alle 21 italiane) con un bottino di 8 vittorie e 4 sconfitte

“Siamo molto contente e cariche per queste Finals – le parole dell’opposto Sylvia Nwakalor -. Sicuramente giocheremo per arrivare il più in alto possibile, per coronare il lavoro che è stato fatto fino ad ora. A Bangkok abbiamo disputato una tappa tosta. Non solo perché quelle partite erano fondamentali per rientrare tra le prime 8, ma anche perché fisicamente e mentalmente dopo settimane di viaggi e partite, la stanchezza si faceva sentire. Penso però che la nostra determinazione abbia davvero surclassato il fattore stanchezza. Con la Turchia nei quarti di finale sarà sicuramente una partita difficile, ma rispetto alla sfida di Antalya penso che entreremo in campo con un po’ più di consapevolezza rispetto a quello che siamo e possiamo fare. Dal punto di vista personale sono pronta a dare il massimo come ho sempre fatto. Non vedo l’ora di iniziare”.

Le 14 azzurre convocate

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhu Malual

Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla

Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro e Federica Squarcini

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale

