VNL femminile 2023, Mazzanti: “Abbiamo giocato un’ottima partita contro un grande Brasile”

Dopo la sconfitta di misura, al tie-break per l’Italia Femminile nella VNL 2023, è stato tempo per il CT Mazzanti di approfondire i motivi che hanno portato alla sconfitta. Mazzanti si è detto estremamente soddisfatto di quello che ha visto dalla sue azzurre in campo che servirà sicuramente per il futuro prossimo.

Queste le parole di Mazzanti: “L’orgoglio per le ragazze non cambia, c’era e c’è dopo questa prestazione. La partita invece è cambiata quando ci siamo sistemati in muro difesa. Al centro sapevamo che avremmo sofferto quando potevano attaccare facile così come Rosamaria ci ha creati molti problemi. Sul cambio palla dobbiamo migliorare alcune situazioni di esclamativo. Poi nel tiebreak siamo rimasti agganciati a lungo ma la loro qualità è venuta fuori. In generale però abbiamo fatto belle cose nei quattro set mentre nel quinto siamo calate concedendo al Brasile una vittoria meritata“.

Sull’esordio della Villani: “Francesca Villani si è subito fatta valere in una super partita, è entrata bene, ha saputo mettere tanto di suo in campo poi chiaramente è calata ma sono molto soddisfatto del suo contributo. È da un po’ che ogni partita diventa decisiva per la qualificazione, sappiamo che ci servono almeno sette vittorie e quindi dovremo essere super agguerriti. Non dobbiamo far sporcare il nostro gioco dalle cose che non ci piacciono. Dobbiamo imparare a farcelo scivolare addosso ed è quello che detto alle ragazze, di portarsi da questa partita quello di buono fatto perché è un aspetto su cui dobbiamo lavorare“.

Poi sono arrivate le parole proprio della Villani, all’esordio nella competizione: “Abbiamo giocato una bella partita contro un avversario grande. Forse è mancata un po’ di lucidità nel finale quando loro poi hanno fatto la differenza. Siamo state brave a tenere il loro ritmo soprattutto in cambio palla e di questo dobbiamo essere molto orgogliose. Quando sono arrivata a Bangkok ho provato molta emozione perché ho capito di aver completato veramente dall’infortunio. È stato un periodo non lunghissimo ma intenso e per questo voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutata a tornare in campo. Adesso dobbiamo provare a vincerle tutte, senza fare conti. Ogni partita dovrà essere affrontata alla stregua di una finale con la determinazione giusta per provare a raggiungere la Finals“.