VNL femminile 2023, l’Italia cede solo al tie-break contro il Brasile: 2-3 per le ragazze di Ze Roberto

Partita entusiasmante e ricca di spettacolo quella andata in scena nella VNL femminile fra Italia e Brasile. Le ragazze in campo hanno dato vita ad una partita incredibilmente equilibrata, che alla fine, ha dato ragione alle atlete di Ze Roberto dopo un tie-break equilibrato conclusosi 15 a 10. Per l’Italia decisivi ora gli ultimi due incontri con Canada e Croazia per confermarsi nelle prime 8 della classifica e quindi per volare alle prossime final eight.

Nel primo set è tanto Brasile all’inizio. Nel momento in cui però Rosamaria e compagne devono chiudere la partita, arriva la risalita dell’Italia di Mazzanti targata Nwakalor e Mazzaro che a forza di muri mettono in seria difficoltà Gabi e la stessa Rosamaria in attacco. Le azzurre compiono la rimonta portandosi avanti ed avendo la prima palla break. Dopo una sfilza di vantaggi, Villlani protagonista di una grandissima partita, mette a segno il muro che vale il primo set. Nel secondo si assiste ad un’Italia che va avanti subito sul 5-3, ma con il Brasile che, ferito nell’orgoglio del modo in cui ha visto sfilarsi il primo set, reagisce e con una Gabi sempre più in crescita si porta a casa il secondo parziale per 25-20.

Le azzurre di Mazzanti però dimostrano di poter mettere in seria difficoltà il Brasile anche nel terzo set, che vede un equilibrio sostanziale nel match, ma con una super prestazione da parte di Villani e di Omorui che guidano l’Italia sempre al vantaggio nel terzo. Sul 20 pari grande giocata di Bosio che serve su un piatto d’argento la palla alla schiacciatrice Omorui che trafigge la difesa brasiliana. Da lì in poi le azzurre conducono fino al 24-17 quando Nwakalor mette a segno il definitivo 25-17.

Una partita così bella ed equilibrata non poteva che concludersi al quinto set, al tie-break. Nel quarto rammarico forse per le azzurre di Mazzanti che forse hanno permesso alle atlete di Ze Roberto di allungare praticamente da subito. La bracciata decisiva per il quarto set, infatti, arriva, grazie ad un muro via via in crescita di Rosamaria e di una Gabi che esce alla lunga. Il quarto set è l’antipasto di quello che poi sarà il tie-break. Quinto set nel quale le brasiliane dimostrano di avere più benzina nelle gambe e, forse, più esperienza delle azzurre. Gabi inizia a forzare alcune palle che la nostra difesa non recepisce e le prestazioni a muro del Brasile salgono vertiginosamente.

Quando la partita è arrivata al 13-10 per le brasiliane, si ferma tutto per una decina di minuti. Il motivo? Un problema tecnico relativo ai dati informatici della partita: inconcepibile per una competizione del genere. Dopo alcuni minuti si riprende giusto per vedere la veloce di Gabi che da seconda linea chiude il match. Il Brasile guadagna così due punti, mentre solo uno per la selezione di Mazzanti che ora dovrà battere Canada e Croazia per rimanere nelle migliori otto.