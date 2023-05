VNL femminile 2023: le 14 convocate dell’Italia per le prime partite ad Antalya

Sono 14 le azzurre convocate per i primi incontri della Volleyball Nations League femminile 2023, in programma ad Antalya, Turchia. L’Italia detentrice del titolo conquistato lo scorso 17 luglio, esordirà con la Thailanda il 30 maggio, per poi affrontare il 1 giugno la Polonia e nei due giorni successivi prima gli Stati Uniti e poi le padrone di casa turche nella Pool 1 della prima fase. Le palleggiatrici: Francesca Bosio e Ilaria Battistoni; le schiacciatrici: Miriam Sylla, Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico; gli opposti: Sylvia Nwakalor e Adhouljok John Majak Malual; le centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Federica Squarcini e Linda Nwakalor; i liberi: Beatrice Parrocchiale e Sara Panetoni. Assenti per infortunio Eleonora Fersino e Francesca Villani costrette allo stop per curare due infortuni riscontrati nel corso della preparazione.