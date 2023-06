VNL 2023: l’Italia femminile si allena a Hong Kong in vista della sfida contro l’Olanda

Dopo il successo contro la Repubblica Dominicana, la Nazionale italiana femminile di volley si allena a Hong Kong in questo venerdì 16 giugno in vista del match di Volley Nations League contro l’Olanda. Le azzurre inseguono la quarta vittoria per rientrare tra le prime otto e staccare il pass per le Finals. “La partita contro l’Olanda sarà diversa rispetto a quella con la Repubblica Dominicana. Affronteremo una squadra che gioca una pallavolo più simile alla nostra anche se la conosciamo poco. Per il momento pensiamo soprattutto a come giochiamo che non alla classifica. Dobbiamo focalizzarci sul nostro gioco e su quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Stiamo limando alcuni dettagli per far si che il sistema funzioni sempre meglio. C’è da valutare lo stato fisico delle ragazze: è fondamentale dare continuità ma in un momento di carico come questo ci sono tante cose da verificare” ha dichiarato il ct Davide Mazzanti.

“Dovremo essere brave a restare concentrate sia sul nostro gioco che sul loro perché è una partita assolutamente da vincere e con il miglior risultato possibile. Bisognerà battere bene e non innervosirsi se il pallone non dovesse cadere subito visto che loro sanno difendere molto bene. In generale sarà importante focalizzarci sul nostro gioco e leggere al meglio la partita” ha spiegato Eleonora Fersino.