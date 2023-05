Vibo Valentia-Bergamo oggi in tv: orario e diretta streaming gara-3 finale Playoff A2 maschile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Agnelli Tipiesse Bergamo, partita valevole per la terza giornata della finale dei Playoff di Serie A2 maschile 2022/2023 di volley. Gli uomini di Cezar Douglas, dopo aver vinto i primi due confronti, vuole sfruttare il campo di casa per chiudere i giochi e assicurarsi la promozione nella massima serie del campionato italiano. La formazione di Daniele Morato proverà invece a ribaltare il pronostico in questa difficile trasferta per allungare la serie a gara-4. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 14 maggio al PalaMaiata di Vibo Valentia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-3 Vibo Valentia-Bergamo della finale dei Playoff Serie A2 2022/2023 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-3 Vibo Valentia-Bergamo della finale dei Playoff A2 maschile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.