Tabellone semifinali Mondiale per club femminile 2022 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali del Mondiale per Club femminile 2022 di volley: ecco, di seguito, gli accoppiamenti delle sfide del penultimo atto. L’Italia si è presentata al via della massima competizione globale riservata ai club con la Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, vincitrice della manifestazione nel 2019, che si è assicurata il passaggio del turno con due vittorie convincenti. Ora le quattro squadre ancora in gioco si sfidano nelle semifinali incrociate, che definiranno le finali per il terzo e per il primo posto. Le semifinali si svolgeranno nella giornata di sabato 17 dicembre sul campo dell’Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Di seguito il tabellone delle semifinali del Mondiale per club 2022 di volley femminile e tutti gli accoppiamenti.

PROGRAMMA CONEGLIANO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Tabellone semifinali Mondiale per club femminile 2022

Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA vs Minas BRA

VakifBank Spor Kulubu Istanbul TUR vs Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR