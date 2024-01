Tabellone semifinali Coppa Italia femminile 2024 volley: ecco gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile: ecco gli accoppiamenti delle partite del penultimo atto. Le Pantere di Daniele Santarelli vanno a caccia dell’ennesimo trofeo, ma la concorrenza è più agguerrita che mai e nemmeno l’accesso alla Final Four è assicurato. Archiviate le partite da dentro o fuori tra le migliori otto squadre del girone di andata, le quattro vincitrici dei quarti di finale torneranno in campo per proseguire la corsa verso il trofeo. La Final Four, in programma nel fine settimana del 17 e 18 al PalaTrieste di Trieste, si aprirà con le semifinali: chi perde torna a casa, chi vince si gioca l’atto conclusivo. Chi vincerà le semifinali e accederà alla finalissima che assegna il primo trofeo del 2024? Di seguito, il tabellone con gli accoppiamenti delle sfide del penultimo atto della Coppa Italia Serie A1 femminile di volley.

TABELLONE COMPLETO COPPA ITALIA FEMMINILE: GLI ACCOPPIAMENTI

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

IL CALENDARIO 2024 COMPLETO DEL VOLLEY

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO

Tabellone semifinali Coppa Italia femminile 2024

Vincitrice Prosecco Doc Imoco Conegliano/Il Bisonte Firenze vs Vincitrice Igor Gorgonzola Novara/Reale Mutua Fenera Chieri

Vincitrice Allianz Vero Volley Milano/Roma Volley Club vs Vincitrice Savino Del Bene Scandicci/Wash4green Pinerolo