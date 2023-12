Tabellone Coppa Italia femminile 2024 volley: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone completo della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile: ecco tutti gli accoppiamenti delle partite, dai quarti di finale alla finalissima. Le migliori otto squadre del girone di andata si sfidano in gare da dentro o fuori sul campo della migliore classificata il 24 gennaio. Le quattro squadre vincitrici si sfideranno poi nella Final Four, in programma nel fine settimana del 17 e 18 febbraio. L’Imoco Conegliano, regina d’inverno e già vincitrice in stagione della Supercoppa, va a caccia della quinta Coppa Italia consecutiva, ma la concorrenza non starà certo a guardare. Chi si aggiudicherà il primo trofeo del 2024? Di seguito, il tabellone completo con gli accoppiamenti di tutte le partite della 46esima edizione della Coppa Italia Serie A1 di volley femminile.

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

IL CALENDARIO 2023 COMPLETO DEL VOLLEY

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO

Tabellone Coppa Italia Serie A1 Femminile 2024

QUARTI DI FINALE

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Ottava classificata

Quarta classificata vs Quinta classificata

Seconda classificata vs Settima classificata

Terza classificata vs Settima classificata

SEMIFINALI

Vincitrice Prosecco Doc Imoco Conegliano/Ottava classificata vs Vincitrice Quarta classificata/Quinta classificata

Vincitrice Seconda classificata/Settima classificata vs Vincitrice Terza classificata/Settima classificata

FINALE

Vincitrice semifinale 1 vs Vincitrice semifinale 2