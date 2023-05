Volley, si apre la stagione delle azzurre: ad Antalya per la VNL 2023 contro squadre importanti

Si apre ufficialmente la stagione delle azzurre, che esordiscono ad Antalya nella Week 1 della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, in programma da martedì 30 maggio a domenica 4 giugno. Le ragazze di Davide Mazzanti volano in Turchia per iniziare la fase preliminare del torneo che vede la partecipazione delle migliori 16 Nazionali al mondo. Si tratta di un primo passo in una lunghissima estate azzurra che culminerà con gli Europei (che si giocherà in parte anche in Italia) e si concluderà con i tornei di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Mesi impegnativi in cui il Ct Davide Mazzanti gestirà gli sforzi per poter garantire il giusto riposo a tutte le giocatrici, soprattutto quelle che hanno concluso a maggio la stagione con i club. Proprio per questo, tra le quattordici convocate per la prima settimana di gare non figurano alcune giocatrici cardine della squadra azzurra.

Non ci saranno infatti Paola Egonu, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Cristina Chirichella, solo per citare alcune delle protagoniste degli ultimi anni. Assenti anche Eleonora Fersino e Giorgia Villani, in campo nelle amichevoli di Lanciano ma ora ferme a causa di piccoli infortuni, ed Ekaterina Antropova, ancora in attesa del passaporto italiano. Le azzurre dunque inizieranno la VNL 2023 con un gruppo molto giovane, dove a rivestire il ruolo di veterane saranno Anna Danesi e la capitana Miriam Sylla. La squadra dovrà trovare rapidamente intesa per conquistare punti importanti in vista delle Finali e tenere vivo il sogno di confermare lo storico titolo vinto lo scorso anno. Scopriamo, di seguito, le avversarie dell’Italia in questi primi confronti ufficiali della stagione.

LA VNL 2023 SI APRE CON GRANDI SFIDE PER LE AZZURRE

L’Italia è inserita nella Pool 1 e, come da regolamento, affronterà quattro squadre, ciascuna appartenente ad una fascia diversa. La prima avversaria, martedì 30 maggio, sarà la Tailandia, compagine tecnicamente (e fisicamente) inferiore ma sempre insidiosa per via delle grandi difese che caratterizzano tutte le squadre asiatiche. Dopo un giorno di riposo, Sylla e compagne torneranno in campo per sfidare la Polonia di Stefano Lavarini, allenatore italiano che ha annunciato pochi giorni fa l’addio a Novara. Queste prime due sfide saranno un banco di prova importante prima di affrontare le due avversarie più temibili.

Venerdì 2 giugno infatti l’Italia incontrerà gli Stati Uniti della leggenda Karch Kiraly, presenti con un mix di giovani e veterane (fra cui Drews, Hancock e Wong-Orantes, oro olimpico a Tokyo 2020). Quella contro gli Usa sarà una partita ad alto livello tecnico, dove serviranno pazienza e determinazione per mettere palla a terra. Medesimo discorso vale per la quarta ed ultima sfida di Antalya, quella contro le padrone di casa. Di norma, la Turchia paga qualcosa rispetto all’Italia (almeno sulla carta), ma in questa occasione si presenta con tutte le titolari per fare incetta di punti davanti al proprio pubblico. A guidare la squadra non ci sarà Giovanni Guidetti come negli ultimi anni, ma un altro tecnico italiano che sicuramente vuole esordire nel migliore dei modi: Daniele Santarelli, che dopo aver vinto l’oro iridato con la Serbia vuole togliersi nuove soddisfazioni.