Serie A1 volley femminile 2022/2023, Milano sbanca Macerata e aggancia il secondo posto

Grandissima vittoria di Milano in casa del fanalino di coda Macerata nella 18esima giornata di Serie A1 volley femminile 2022/2023. Il team meneghino si impone per 3-0, ottiene tre punti e aggancia Scandicci al secondo posto della graduatoria, 4 punti più giù rispetto alla corazzata Conegliano. 25-14, 25-23, 25-21 i parziali con cui Milano si è procurata il successo, una vittoria meritata e arrivata dopo un match dominato. In attesa della risposta delle rivali, la Vero Volley ha confermato di esserci.